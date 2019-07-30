2019-07-30T15:49:59+03:00
Общество

Рыжеволосых самарцев зовут в зоопарк на встречу с лисом Ричардом и камерунским козликом

В питомнике пройдет специальная акция для «солнечных» посетителей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский зоопаркФото: Самарский зоопаркФото: vk.com
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В пятницу, 2 августа, в Самарском зоопарке пройдет акция «Солнечный зоопарк». Посетить питомник приглашают всех рыжеволосых горожан, а также любителей оранжевой и желтой одежды.

- В день акции все рыжеволосые посетители, а также те, кто придет в оранжевой или желтой одежде, получат сувениры от зоопарка. Кроме того, все желающие смогут принять участие в викторине о рыжих животных и пообщаться с лисом Ричардом, камерунским козликом Рыжиком и маисовым полозом, - рассказали представители Самарского зоопарка.

Акция пройдет с 13:00 до 14:00. Все посетителям, которые правильно подсчитают всех рыжих животных зоопарка, обещают подарить призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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