Он не наш, мы ни при чем! Министерство транспорта объяснило, почему на автовокзале в Самаре хамят

СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-30T17:21:45+03:00

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В Самаре жители пожаловались Министерству транспорта на Центральный автовокзал. Андрей в твиттере написал, что сотрудники этой прекрасной организации хамят, у касс огромные очереди и вообще грязно. А если хочешь вернуть деньги за билет, то ждать придется месяц.

- Пора менять владельца! - приходит к выводу самарчанин.

Но оказалось, что все не так-то просто. Огромные площади в географическом центре города заняты вокзалом, который уже давно в частных руках. Его владельцы за свой счет содержат вокзал и ремонтируют здание, так что и повлиять на них не получится.

Кроме того в Минтрансе заметили, что пассажиры не во всем правы: мол, компания с 2016 года очень многое сделала для жителей и вот такое недовольство выглядит как черная неблагодарность.

- Для маломобильного населения переоборудовали комнаты отдыха, туалеты, запасный выход, а еще частично отремонтировали асфальтовое покрытие на платформах прибытия и отправления автобусов, - сообщили в министерстве транспорта Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU