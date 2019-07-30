2019-07-30T18:52:04+03:00
Происшествия

Причиной пожара в деревянном доме на улице Галактионовской в Самаре мог стать поджог

Пожарные почти час тушили полыхающий дом и надворные постройки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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Стала известна предварительная причина пожара в деревянном двухэтажном доме на улице Галактионовской в Самаре, который произошел днем во вторник, 30 июля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, скорее всего, этот пожар - дело рукотворное.

- Предварительная причина пожара в деревянном доме на улице Галактионовской - поджог, - отметили в оперативном ведомстве.

По словам руководителя тушения пожара - начальника дежурной смены СПТ Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Самарской области Павла Лукашика, на момент происшествия в доме находились 5 человек. Они эвакуировались сами до приезда пожарных подразделений. На тушение огня, который распространился на площади 170 квадратных метров, у пожарных ушло около 50 минут. Работы осложнили плотная застройка и порывистый ветер, но сотрудники МЧС все равно справились с огнем. В результате пожара никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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