В «Крылья Советов» перешел защитник ЦСКА Никита Чернов
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» пополнил новый игрок. В команду переходит воспитанник ЦСКА 23-летний центральный защитник Никита Чернов. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
- Клубы ЦСКА и «Крылья Советов» согласовали трансфер Никиты Чернова. В среду, 31 июля, он прибудет в расположение самарской команды и будет готовиться к матчу с «Локомотивом». За «Крылья Советов» футболист будет выступать под номером 3, - рассказали в пресс-службе «КС».
Представители ЦСКА, в свою очередь, поблагодарили Никиту Чернова за годы, проведенные в составе клуба, а также пожелали успехов в дальнейшей карьере.
Ранее Никита Чернов выступал за «Енисей» и «Урал». За ЦСКА он сыграл 20 матчей и стал обладателем Суперкубка России. Также защитник вызывался в молодежную и главную сборные России.
ИСТОЧНИК KP.RU