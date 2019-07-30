В «Крылья Советов» перешел защитник ЦСКА Никита Чернов

СЕГОДНЯ 20:02 2019-07-30T20:04:50+03:00

Никита Чернов будет выступать за самарский клуб под номером 3 Фото: c cайта ПФК ЦСКА.

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» пополнил новый игрок. В команду переходит воспитанник ЦСКА 23-летний центральный защитник Никита Чернов. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

- Клубы ЦСКА и «Крылья Советов» согласовали трансфер Никиты Чернова. В среду, 31 июля, он прибудет в расположение самарской команды и будет готовиться к матчу с «Локомотивом». За «Крылья Советов» футболист будет выступать под номером 3, - рассказали в пресс-службе «КС».

Представители ЦСКА, в свою очередь, поблагодарили Никиту Чернова за годы, проведенные в составе клуба, а также пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Ранее Никита Чернов выступал за «Енисей» и «Урал». За ЦСКА он сыграл 20 матчей и стал обладателем Суперкубка России. Также защитник вызывался в молодежную и главную сборные России.

ИСТОЧНИК KP.RU