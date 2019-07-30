Причина пожара на Волгина в Самаре 30 июля: во всем виновата детская шалость

СЕГОДНЯ 20:48 2019-07-30T20:51:03+03:00

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В пожаре на Волгина в Самаре могут быть виноваты игравшиеся с огнём дети. Именно детскую шалость назвали в качестве предварительной версии ЧП в МЧС.

- Пожар на улице Волгина локализован. Пострадавших нет. В ходе предварительного изучения материалов с камер видеонаблюдения установлено, что причиной пожара стала детская шалость с огнём, - рассказал начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Также об этом сообщили соседи, все обсуждают запись с играющими детьми. Напомним, что, по информации живущих рядом людей, здесь было общежитие. В трех этажном доме жили обитатели Ближнего Зарубежья. Официально эту информацию не подтверждают. Сейчас полиция устанавливает личности людей, оставшихся без крова. Их обещают разместить в местной школе.

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ИСТОЧНИК KP.RU