Посетителям вокзала в Сызрани с 1 августа придется платить за парковку авто
В Сызрани парковка возле железнодорожного вокзала станет платной. Такое решение приняла Куйбышевская региональная дирекция железнодорожных вокзалов.
- Открытие платной автомобильной парковки на территории привокзальной площади станции Сызрань-1 планируется на четверг, 1 августа, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
По словам представителей мэрии, схема парковки была утверждена службой дорожного надзора ГИБДД. Условия и размер оплаты пока не называются.
Напомним, что подобная система с платной парковкой действует и в Самаре. Платить за пребывание на стоянке приходится автомобилистам, заезжающим на территорию возле аэропорта Курумоч.
ИСТОЧНИК KP.RU