Посетителям вокзала в Сызрани с 1 августа придется платить за парковку авто

СЕГОДНЯ 21:24 2019-07-30T21:24:08+03:00

Пока условия и размер оплаты стоянки не называются

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В Сызрани парковка возле железнодорожного вокзала станет платной. Такое решение приняла Куйбышевская региональная дирекция железнодорожных вокзалов.

- Открытие платной автомобильной парковки на территории привокзальной площади станции Сызрань-1 планируется на четверг, 1 августа, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам представителей мэрии, схема парковки была утверждена службой дорожного надзора ГИБДД. Условия и размер оплаты пока не называются.

Напомним, что подобная система с платной парковкой действует и в Самаре. Платить за пребывание на стоянке приходится автомобилистам, заезжающим на территорию возле аэропорта Курумоч.

ИСТОЧНИК KP.RU