2019-07-30T21:41:14+03:00
Происшествия

В Тольятти двое парней разгромили магазин и устроили попойку на лавке

Молодые люди поздно ночью разбили в торговой точке витрины и вынесли оттуда алкоголь
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудники охранного предприятия и полицейские поймали воришек в ближайшем дворе / Фото: ДельтаСотрудники охранного предприятия и полицейские поймали воришек в ближайшем дворе / Фото: Дельта
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Недавно в Тольятти произошло дерзкое нападение на супермаркет, расположенный в Автозаводском районе. Глубокой ночью 27 июля неизвестные разбили там витрины и украли алкоголь.

- Сигнал тревоги на пульт станции мониторинга поступил в 3:35. На место была направлена группа быстрого реагирования. До супермаркета охранники добрались за 3 минуты. Они выяснили, что несколько витрин полностью разбиты, а часть алкогольных напитков - похищена, - рассказали «Комсомольской правде - Самара» в охранном предприятии «Дельта».

Охранники вызвали на место происшествия полицейских. После их прибытия они вместе решили осмотреть район. Поиски увенчались успехом - в одном из соседних от магазина дворов были найдены двое молодых людей, которые устроили попойку на лавке. Парни попытались скрыться, но им это не удалось. Проверка показала, что свое застолье они скрасили алкоголем из пострадавшего магазина. Полицейские задержали нарушителей и доставили в ближайший отдел для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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