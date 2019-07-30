В Самаре педофилу, развращавшего девочку на Днепровской, дали 13 лет «строгача»

СЕГОДНЯ 21:56 2019-07-30T21:56:41+03:00

Суд отправил педофила в колонию строгого режима на 13 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре суд вынес приговор местному жителю Валерию Беляеву. Его признали виновным в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

- Было установлено, что 26 февраля 2018 года мужчина, находясь около дома на улице Днепровской, совершил действия сексуального характера в отношении девочки 2007 года рождения, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Суд назначил Валерию Беляеву наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Отбывать он его будет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU