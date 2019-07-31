"Нечего скрывать!" Жена самарского колбасного магната показала свое лучшее белье

СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-31T07:42:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Жена самарско-тольяттинского колбасного олигарха Олега Кузичкина порадовала подписчиков откровенным фото в нижнем белье. Хотя, возможно, этот наряд - выходной, капризы моды обычным гражданам не понять. В любом случае, на крыше одного из небоскребов в Нью-Йорке Виктория Кузичкина красуется в белоснежном кружевном бюсгальтере и прозрачной юбке из бельевой ткани.

- Шикарно, глаз не отвести, - поддержали подписчики даму, восхитившись ее фигурой.

Сама Виктория в Самарской области появляется не часто. Живет она с детьми в Майями. Хотя недавно она все-таки фотографировалась под Тольятти: здесь, в Хрящевке, господин Кузичкин отстроил прекрасный замок под Средневековье, который восхищает туристов. Сейчас замок Гарибальди - это люксовый отель.

ИСТОЧНИК KP.RU