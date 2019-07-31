В Курумоче 65 пассажиров около 7 часов ждали вылета в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-31T08:45:54+03:00

На время ожидания рейса пассажиров разместили в гостинице при самарском аэровокзале Фото: Архив "КП"

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В аэропорту Курумоч произошла задержка рейса UT-280 авиакомпании UTair по маршруту Самара - Екатеринбург - Тюмень. Самолет должен был вылететь в среду, 31 июля, в 00:05 по самарскому времени, но его перенесли на 6:40.

- На рейс было зарегистрировано 65 пассажиров, из них двое 12-летних детей и один 2-летний малыш. Причиной задержки стало позднее прибытие судна в аэропорт, - рассказали "Комсомольской правде - Самара" в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Всех пассажиров на время ожидания разместили в гостинице при аэропорте. Там им предоставили напитки и горячее питание. Самолет вылетел в Екатеринбург в 6:55. По данным транспортных прокуроров, жалоб от пассажиров не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU