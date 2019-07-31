В Самарской области ищут проектировщика для нового кладбища
Место для захоронения усопших хотят разместить в районе Чапаевска
На разработку проекта власти Чапаевска готовы выделить чуть более 1 млн рублейФото: Архив "КП"
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Администрация Чапаевска ищет подрядчика, который подготовит проект для строительства нового кладбища. Его планируется разместить в районе 44 км трассы Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
- Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и гидрогеологическое исследование территории под строительство кладбища. Общая площадь земельного участка составит 33,7 га, - говорится в техзадании.
На эти работы из городского бюджета намерены выделить 1,091 млн рублей. Выполнить их подрядчику предстоит в течение 110 календарных дней.
ИСТОЧНИК KP.RU