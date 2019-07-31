Пожар на улице Юрия Павлова в Самаре: горела нежилая квартира в двухэтажном доме

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-31T09:30:35+03:00

Пожар охватил двухэтажку на улице Юрия Павлова 31 июля около 4:30 / Фото: Роман Епифанов Фото: vk.com

Пламя охватило двухэтажку на улице Юрия Павлова в Самаре ранним утром 31 июля

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Ранним утром в среду, 31 июля, в Промышленном районе Самары произошел пожар. Там на улице Юрия Павлова загорелся двухэтажный дом № 12. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 4:32. На место происшествия выезжали 24 пожарных и 6 единиц техники. По приезду было установлено, что горит отселенная квартира в частично расселенном доме. Площадь пожара составила 90 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 4:50, а полностью его потушить — в 5:05. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

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ИСТОЧНИК KP.RU