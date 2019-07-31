В Самарской области завершился молодежный форум ПФО «iВолга-2019»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-31T09:49:50+03:00

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В Самарской области во вторник, 30 июля, завершился молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2019». В работе заключительного дня форума приняли участие Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также главы Пензенского, Ульяновского и Саратовского регионов. Одним из самых ярких моментов дня стало неформальное общение у костра с участниками смены «Культурный БУМ!». Вместе с почетными гостями «iВолги» участники поговорили о свободе творчества и самовыражения, обсудили уличное искусство и подискутировали о гранях допустимого в стрит-арте. Поговорили и о сценическом искусстве, ведь 2019 – Год театра в России.

- Одна из главных целей Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении Года театра заключается в привлечении интереса молодёжи к театральной жизни. Если нам это удалось, если такой формат действительно вам нужен, то мы, конечно, будем его продолжать. Хочется, чтобы проект «Театральное Приволжье» был как живой организм: чтобы он жил и развивался вместе со своими участниками. Сейчас мы видим, что у него есть шансы стать успешным, и уверен, все регионы ПФО нас поддержат, - отметил Игорь Комаров во время беседы с участниками «Театрального Приволжья».

Дмитрий Азаров отметил, что главный эффект форума заметен тогда, когда участники возвращаются домой – в свои города и поселки.

Подводя итоги форума Полпред Президента в ПФО выразил уверенность, что у «iВолги» большое будущее. С этим согласился и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который также отметил, что главный эффект форума заметен тогда, когда участники возвращаются домой – в свои города и поселки – и реализуют проекты.

- В этом году совместная командная работа с аппаратом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе позволила провести определенную перезагрузку Форума. Неслучайно он теперь называется «iВолга 2.0». Здесь стало больше пространства для творчества, ещё больше возможностей. Сегодня эта большая команда «iВолги», которая формируется на протяжение многих лет, уверен, создаёт очень успешное будущее развития Приволжского федерального округа, наших городов, наших сёл, наших регионов, - отметил Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU