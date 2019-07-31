В Самарской области погода вновь побила температурный рекорд

СЕГОДНЯ 09:53 2019-07-31T09:53:49+03:00

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Холодная погода в июле в Самарской области продолжает бить рекорды. В среду, 31 июля, в регионе вновь был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Низкие температуры были зафиксированы на трех метеостанциях области.

- Значение предыдущего минимума температуры воздуха было перекрыто в Кинель-Черкассах, Авангарде и в Большой Глушице, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, в Кинель-Черкассах ночью 31 июля столбик термометра опустился до 4,8°С, что на 2°С ниже, чем в 1972 году. В Большой Глушице также был побит рекорд 47-летней давности. Этой ночью там зафиксировали 7,3 °С. В Авангарде температура воздуха опустилась до 5,1 °С и перекрыла показания 2012 года.

Напомним, что 30 июля в Самарской области экстремально низкие температуры воздуха были зафиксированы на 8 метеостанциях. В Сызрани ночной холод даже побил рекорд 116-летней давности.

ИСТОЧНИК KP.RU