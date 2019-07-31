В новой школе в Кошелев-парке будут квадрокоптеры и шлемы дополненной реальности для учеников

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-31T10:28:50+03:00

Для юных самарцев открыли новую современную школу. В Самаре уже готовятся к учебному году. 1 сентября там откроется большая новая школа. Ее строительство обошлось почти в миллиард рублей. 70% - средства федерального бюджета. Новую школу смогут посещать более 1300 детей.

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Дмитрий Азаров лично посмотрел, где будут учиться школьники Кошелев-парка.

Новую большую школу в районе Кошелев-парк оценил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Школа откроется 1 сентября этого года, в ней будут учиться 1300 детей. Ее строительство обошлось в почти миллиард рублей, 70% этих денег поступили из федерального бюджета, сообщает «Россия 24».

- Школа оснащена всем необходимым. Для школьников предусмотрены два больших спортзала, зал хореографии и бассейн, обустроены шесть спортивных площадок, - говорится в сообщении.

Основной учебный процесс планируют построить на применении новых технологий. В каждом кабинете есть интерактивная доска и видеоэкраны, в распоряжении учеников будут квадрокоптеры, 3D-принтеры и шлемы дополненной реальности. Сообщается, что подобные технологии появятся и в других школах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU