2019-07-31T10:30:56+03:00
Происшествия

В Самарской области отправили в колонию похитителей 17 тонн углеводородного сырья из магистрального трубопровода

Двое жителей региона с помощью незаконной врезки похищали нефтепродукты, а потом продавали их на частных АЗС
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФСБ по Самарской областиФото: УФСБ по Самарской области
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В Самарской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность членов банды, которая занималась хищением углеводородного сырья из магистральных трубопроводов.

- Двое членов преступной группы — 46-летний и 42-летний жители региона — были задержаны в феврале 2018 года в Сызранском районе. Установлено, что они похищали углеводородное сырье с помощью отвода от несанкционированной врезки в магистральный нефтепровод «Уфа — Западное направление», выведенного в ангар в поселке Сборный, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

Преступники хранили похищенные нефтепродукты в замаскированном подземном хранилище

Преступники хранили похищенные нефтепродукты в замаскированном подземном хранилище

По данным правоохранителей, похищенные нефтепродукты злоумышленники накапливали в резервуарах, которые были оборудованы в замаскированном подземном хранилище. В дальнейшем их сбывали по поддельным документам на частные автозаправки Самарской области. Общая масса похищенного составила около 17 тонн.

В апреле 2019 года суд Сызранского района признал мужчин виновными и назначил им 2 года 10 месяцев и 2 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Они попытались обжаловать приговор, но в июле Самарский областной суд рассмотрел апелляции и оставил решение предыдущей инстанции без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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