В Самаре пристав-исполнитель потерял доверие и остался без работы

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-31T10:46:24+03:00

Служащий не рассказал начальству, что его пытались склонить к коррупционному преступлению

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В Самаре после прокурорской проверки был уволен судебный пристав-исполнитель. Дело в том, что служащий утратил доверие своего руководства.

- В ходе проверки было установлено, что в конце ноября 2018 года приставу-исполнителю поступило предложение о совершении коррупционного преступления, однако он об этом своему начальству не рассказал, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство вынесло в адрес руководства УФССП по Самарской области представление с требованием устранить нарушения. После рассмотрения обращения пристава уволили с занимаемой должности из-за утраты доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU