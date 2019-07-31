В Самаре пристав-исполнитель потерял доверие и остался без работы
Служащий не рассказал начальству, что его пытались склонить к коррупционному преступлению
Пристава уволили после прокурорской проверкиФото: Архив "КП"
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В Самаре после прокурорской проверки был уволен судебный пристав-исполнитель. Дело в том, что служащий утратил доверие своего руководства.
- В ходе проверки было установлено, что в конце ноября 2018 года приставу-исполнителю поступило предложение о совершении коррупционного преступления, однако он об этом своему начальству не рассказал, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Надзорное ведомство вынесло в адрес руководства УФССП по Самарской области представление с требованием устранить нарушения. После рассмотрения обращения пристава уволили с занимаемой должности из-за утраты доверия.
ИСТОЧНИК KP.RU