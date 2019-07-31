2019-07-31T11:10:58+03:00
Общество

Самарцы не поддержали проект межевания 109 квартала в Ленинском районе

Почти все участники публичных слушаний проголосовали против предложенной «Трансгрузом» документации
Анастасия ФИЛАТОВА
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Участники публичных слушаний "разнесли" проект стройкомпанииУчастники публичных слушаний "разнесли" проект стройкомпанииФото: Александр СЕРГЕЕВ
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Во вторник, 30 июля, в Самаре прошли публичные слушания по проекту межевания территории 109 квартала, который находится в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Садовой. Заняться освоением площадки в Ленинском районе планирует компания «Трансгруз». Что именно она хочет построить в этом квартале, пока непонятно, но местные жители уже проголосовали против.

- Публичные слушания про 109 квартал. Проект «Трансгруза» разнесли за нарушение градостроительного кодекса, - сообщил один из участников общественных обсуждений в Твиттере.

Насколько известно, против проекта межевания территории 109 квартала проголосовали 125 участников публичных слушаний. Поддержал его только один человек — представитель стройкомпании.

Напомним, что в 2016 году «Трансгруз» подготовил первый проект планировки 109 квартала. Тогда он предложил построить семь 17-этажных домов, но этот проект подвергся критике. Документацию отправили на доработку из-за превышения плотности застройки. Весной 2017 года по проекту вновь прошли публичные слушания, все участники которого проголосовали против. В прошлом году «Трансгрузу» снова разрешили подготовить документацию по планировке квартала, но что именно компания планирует теперь там построить, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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