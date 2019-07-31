В Самаре ищут актеров для съемки фильма о перевале Дятлова «Тайна горы мертвецов»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-31T11:24:49+03:00

Художественный фильм будет посвящен гибели студентов Свердловского УПИ на перевале Дятлова в 1959 году.

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В Самаре ищут актеров от 18 до 40 лет для съемок фильма про трагедию на перевале Дятлова «Тайна горы мертвецов». Кастинг пройдет в сентябре в пресс-центре «КП-Самара» по адресу: улица Лесная, дом 9.

- Художественный фильм будет посвящен гибели студентов Свердловского УПИ на перевале Дятлова в 1959 году. На федеральном уровне кастинг уже проводится. Однако хотелось бы, чтобы жители 63 региона также получили возможность снятся в этом историческом фильме, - говорится на сайте одного из организаторов проекта информационного портала «Похвистнево-Информ».

Все новости о фильме можно отслеживать в сообществе Вконтакте. Картину снимают при участии трех СМИ Самарской области – «КП-Самара», «Похвистнево-Информ» и «ЧП-Самара».

ИСТОЧНИК KP.RU