2019-07-31T11:24:49+03:00
Общество

В Самаре ищут актеров для съемки фильма о перевале Дятлова «Тайна горы мертвецов»

Кастинг пройдет в сентябре в пресс-центре «КП-Самара»
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Художественный фильм будет посвящен гибели студентов Свердловского УПИ на перевале Дятлова в 1959 году.Художественный фильм будет посвящен гибели студентов Свердловского УПИ на перевале Дятлова в 1959 году.
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В Самаре ищут актеров от 18 до 40 лет для съемок фильма про трагедию на перевале Дятлова «Тайна горы мертвецов». Кастинг пройдет в сентябре в пресс-центре «КП-Самара» по адресу: улица Лесная, дом 9.

- Художественный фильм будет посвящен гибели студентов Свердловского УПИ на перевале Дятлова в 1959 году. На федеральном уровне кастинг уже проводится. Однако хотелось бы, чтобы жители 63 региона также получили возможность снятся в этом историческом фильме, - говорится на сайте одного из организаторов проекта информационного портала «Похвистнево-Информ».

Все новости о фильме можно отслеживать в сообществе Вконтакте. Картину снимают при участии трех СМИ Самарской области – «КП-Самара», «Похвистнево-Информ» и «ЧП-Самара».

ИСТОЧНИК KP.RU

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