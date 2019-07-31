«Крылья Советов» и «Жигулевское пиво» станут партнерами
Соглашение два известных бренда подпишут в баре «На Дне»
Самарский футбольный клуб и "Жигулевское пиво" подпишут соглашениеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» собирается обзавестись новым партнером. Им станет известный в регионе бренд — АО «Жигулевское пиво».
- Представители «Крыльев Советов» и «Жигулевского пива» торжественно подпишут соглашение о сотрудничестве вечером в среду, 31 июля. Мероприятие пройдет в ресторане «На Дне», - сообщили в пресс-службе самарского клуба.
В честь подписания соглашения «Жигулевское пиво» презентует новый сорт пенного напитка и устроит дегустацию.
ИСТОЧНИК KP.RU