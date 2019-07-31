2019-07-31T11:28:17+03:00
Общество

«Крылья Советов» и «Жигулевское пиво» станут партнерами

Соглашение два известных бренда подпишут в баре «На Дне»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарский футбольный клуб и "Жигулевское пиво" подпишут соглашениеСамарский футбольный клуб и "Жигулевское пиво" подпишут соглашениеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» собирается обзавестись новым партнером. Им станет известный в регионе бренд — АО «Жигулевское пиво».

- Представители «Крыльев Советов» и «Жигулевского пива» торжественно подпишут соглашение о сотрудничестве вечером в среду, 31 июля. Мероприятие пройдет в ресторане «На Дне», - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

В честь подписания соглашения «Жигулевское пиво» презентует новый сорт пенного напитка и устроит дегустацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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