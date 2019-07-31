Двое самарцев залезли через окно в квартиру на втором этаже и обчистили ее

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-31T11:46:25+03:00

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В Самаре полицейские задержали воров, которые обчистили квартиру в доме на улице Ивана Булкина в Советском районе. Двое мужчин вынесли оттуда строительные инструменты.

- Кража произошла в ночное время. Преступники проникли в квартиру на втором этаже, отжав оконную раму, и похитили строительные инструменты на общую сумму 6,5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны 28-летний мужчина, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, и 35-летний мужчина, ранее судимый за кражу. Их поймали, когда они пытались сбыть похищенное. Своей вины мужчины отрицать не стали. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

ИСТОЧНИК KP.RU