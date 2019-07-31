Трюки на мотоцикле у стадиона: в Самару приехала знаменитая девушка-каскадер Дарья Харченко

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-31T11:48:42+03:00

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В Самарскую область приехала знаменитая девушка-каскадер Дарья Харченко. Она занимается стантрайдингом – трюковой ездой на спортивном мотоцикле. В областной столице Дарья будет тренироваться на площадке около стадиона «Самара Арена». Кроме того, девушка планирует заглянуть в Тольятти.

- Для тех, кто ещё не знает. Я в Самаре! Увидеть вы меня можете на площадке, где мы тренируемся по вечерам - «Самара Арена». Завтра я там буду! В выходные планирую приехать в Тольятти и там погазовать, - написала Дарья на своей странице в Инстаграм 30 июля.

Дарья Харченко занимается стантрайдингом с 18 лет. За пять лет увлечением экстремальным видом спорта она прославилась на всю страну и собрала около 100 тысяч подписчиков в Инстраграме.

ИСТОЧНИК KP.RU