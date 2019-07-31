2019-07-31T11:49:49+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде ищут грабителя с татуировкой дракона

Неизвестный злодей отобрал у свое жертвы "Айфон 10" за 97 тысяч рублей
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый пока не установленПодозреваемый пока не установленФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Рано утром 28 июля в Московском районе Нижнего Новгорода было совершено нападение на женщину. Преступник встретил 25-летнюю Ольгу Р. у дома № 13 на улице Панфиловцев и силой отобрал у нее "Айфон 10".

- К счастью, девушка не получила серьезный травм. В полицию она обратилась в течение часа после происшествия. Ущерб потерпевшая оценила в 97 тысяч рублей, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды" собственный источник.

Ольга описала полицейским приметы своего обидчика: мужчина славянской внешности, на вид 38 лет, рост 170 сантиметров, худощавый. Отличительная особенность злодея - татуировка дракона на правой ноге. Одет он был во все темное, а обут в черные резиновые тапочки. Наблюдательная жертва заметила, что при себе у незнакомца уже был один мобильный телефон - "Хонор 10".

По факту грабежа правоохранители уже возбудили уголовное дело. Расследование сейчас продолжается. Силовики ищут нападавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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