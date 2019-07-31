В Самаре установят арт-объект «Кошка-хвост-трубой»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-31T12:01:33+03:00

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Арт-объект «Кошка-хвост-трубой», который был создан с помощью участников молодежного форума «iВолга 2.0», установят в Самаре. Глава города поддержала эту идею.

- Сейчас мы обсуждаем, куда можно поставить эту кошку. Вопрос рассматривается, но, я очень на это надеюсь, что это будет как-то связано с перекладкой коммуникаций, которой занимаются теплоэнергетики. Этот арт-объект точно найдет свое место в Самаре, - поделилась мэр города Елена Лапушкина.

Отметим, что кошку сделали почти из 500 металлических деталей. Их собрали в 3D-модель и скрепили между собой методом горячей сварки. Арт-объект символизирует новые, энергоэффективные технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU