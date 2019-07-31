Более 1000 потребителей Самарагорэнергосбыта ежеквартально остаются без света

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-31T12:11:55+03:00

В 2016 году правительством РФ были ужесточены меры по взысканию задолженности потребителей перед поставщиками электроэнергии. Причиной жестких мер стали многомиллиардные долги за электричество

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АО «СамГЭС», как гарантирующий поставщик электроэнергии для более 400 тыс. жителей Самары является активным участником процесса по взысканию долгов с неплательщиков.

На 1 июля 2019 г. задолженность населения перед ресурсоснабжающей составила 325 млн. руб.

В рамках законодательства каждый из безответственных неплательщиков рискует остаться без электричества. По истечению 20 дней с момента получения уведомления о введении ограничения на подачу электроэнергии, его могут отключить. Причем, если ранее физическим отключением должников занимались только бригады электроснабжающих организаций, то в настоящее время организованна работа по отключению неплательщиков со стороны управляющих компаний, в чьих домах они проживают.

Обычно после получения уведомления большая часть должников оплачивает свои счета. В случае отсутствия средств физическое лицо может заключить с СамГЭС соглашение о реструктуризации задолженности. Однако дальнейшее нежелание потребителя оплачивать свои долги, приводит к судебному разбирательству и привлечению к взысканию задолженности в ходе совместных рейдов сотрудников компании и судебных приставов. Так только за последние полгода таких рейдов было проведено около 50. Причем отключение от электроэнергии, описание имущества и запрет на выезд за границу, далеко не самая суровая мера по отношению к должнику. В случае неуплаты долга против хронического неплательщика возбуждается исполнительное производство. В ходе которого накладывается арест на банковские счета должника и происходит автоматическое списание средств в пользу гарантирующего поставщика.

ИСТОЧНИК KP.RU