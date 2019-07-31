В Тольятти 135 жильцам дома вернули переплаченные за отопление деньги

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-31T13:24:28+03:00

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В Тольятти в прокуратуру обратилась владелица одной из квартир дома в Автозаводском районе. Женщина заподозрила, что права 135 жильцов дома при начислении платы за «коммуналку» были нарушены.

- Проверка показала, что в 2018 году собственникам дома к оплате за отопление было предъявлено 2,407 млн рублей, в то время как поставщик коммунальной услуги выставил сумму в 2,282 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Экономия платы за отопление составила 124 тысячи рублей, однако корректировку платы жильцам дома не провели. По данному факту надзорное ведомство внесло в адрес руководителя управляющей компании представление с требованием провести перерасчет платежей. Требование прокуроров было исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU