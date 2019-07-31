Появились фото с места столкновения «КамАЗа» и электровоза в Самарской области

СЕГОДНЯ 13:39 2019-07-31T13:41:07+03:00

После удара прицеп грузовика снесло в поле, а поезд остался с разбитым стеклом и вмятиной

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Стали известны подробности ДТП, которое произошло вечером во вторник, 30 июля, на перегоне «Кинель — Безенчук». Напомним, там около 17 часов столкнулись «КамАЗ» с прицепом и электровоз.

- За рулем грузового автомобиля находился 54-летний мужчина. Удар пришелся на прицеп. «КамАЗ» повреждений не получил. У электровоза оказалось разбито лобовое стекло и повреждены метельники. Ущерб устанавливается, - рассказала «Комсомольской правде — Самара» помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Как ранее сообщала пресс-служба КбшЖД, в результате случившегося никто не пострадал. Предварительной причиной ДТП стало нарушение водителем грузовика ПДД.

Прицеп грузовика после столкновения с поездом вылетел с дорогиФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU