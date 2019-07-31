2019-07-31T13:41:07+03:00
Происшествия

Появились фото с места столкновения «КамАЗа» и электровоза в Самарской области

После удара прицеп грузовика снесло в поле, а поезд остался с разбитым стеклом и вмятиной
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ДТП СамараФото: ДТП СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

Стали известны подробности ДТП, которое произошло вечером во вторник, 30 июля, на перегоне «КинельБезенчук». Напомним, там около 17 часов столкнулись «КамАЗ» с прицепом и электровоз.

- За рулем грузового автомобиля находился 54-летний мужчина. Удар пришелся на прицеп. «КамАЗ» повреждений не получил. У электровоза оказалось разбито лобовое стекло и повреждены метельники. Ущерб устанавливается, - рассказала «Комсомольской правде — Самара» помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Как ранее сообщала пресс-служба КбшЖД, в результате случившегося никто не пострадал. Предварительной причиной ДТП стало нарушение водителем грузовика ПДД.

Прицеп грузовика после столкновения с поездом вылетел с дороги Фото: vk.com

Прицеп грузовика после столкновения с поездом вылетел с дорогиФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре суд исключил из дела о картельном сговоре с участием бизнесмена Шатило одну из статей обвинения
В Сызрани 15 квартир арестовали за «световой» долг в 20 млн рублей
В Самаре прокуратура нашла сайт, на котором людям предлагали вступать в брак ради гражданства
В Самаре Suzuki и «Калина» не поделили перекресток: пострадали два человека
В Тольятти 135 жильцам дома вернули переплаченные за отопление деньги
Самарский художник показал на стене высотки «Сотворение обывателя»
Более 1000 потребителей Самарагорэнергосбыта ежеквартально остаются без света
В Самаре установят арт-объект «Кошка-хвост-трубой»
В Нижнем Новгороде ищут грабителя с татуировкой дракона
Трюки на мотоцикле у стадиона: в Самару приехала знаменитая девушка-каскадер Дарья Харченко
Двое самарцев залезли через окно в квартиру на втором этаже и обчистили ее
«Крылья Советов» и «Жигулевское пиво» станут партнерами
В Самаре ищут актеров для съемки фильма о перевале Дятлова «Тайна горы мертвецов»