2019-07-31T14:06:41+03:00
Общество

В Самаре прокуратура нашла сайт, на котором людям предлагали вступать в брак ради гражданства

На интернет-ресурс подали жалобу, которую уже удовлетворили в суде
Михаил ГОРЮНОВ
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В суде жалобу прокуратуры удовлетворилиВ суде жалобу прокуратуры удовлетворилиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники прокуратуры Промышленного района на днях обнаружили на просторах интернета весьма сомнительный сайт. Они выявили страницу, на которой в свободном доступе были размещены предложения о вступлении в фиктивный брак с целью получения гражданства.

- Вход на сайт свободный, не требует предварительный регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страницы и скопировать может любой пользователь. Иностранным гражданам и местным предлагали вступить в брак с целью получения выгод для себя, среди которых - получение гражданства и прописки, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" представители надзорного ведомства.

Как объясняют правоохранители - брак с целью получения гражданства не допустим по закону. Прокуратура Промышленного района через Ленинский районный суд добилась того, чтобы информацию, опубликованную на указанной странице, признали запрещенной для распространения на территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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