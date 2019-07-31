В Самаре прокуратура нашла сайт, на котором людям предлагали вступать в брак ради гражданства

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-31T14:06:41+03:00

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Сотрудники прокуратуры Промышленного района на днях обнаружили на просторах интернета весьма сомнительный сайт. Они выявили страницу, на которой в свободном доступе были размещены предложения о вступлении в фиктивный брак с целью получения гражданства.

- Вход на сайт свободный, не требует предварительный регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страницы и скопировать может любой пользователь. Иностранным гражданам и местным предлагали вступить в брак с целью получения выгод для себя, среди которых - получение гражданства и прописки, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" представители надзорного ведомства.

Как объясняют правоохранители - брак с целью получения гражданства не допустим по закону. Прокуратура Промышленного района через Ленинский районный суд добилась того, чтобы информацию, опубликованную на указанной странице, признали запрещенной для распространения на территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU