2019-07-31T14:33:39+03:00
Происшествия

В Самаре суд исключил из дела о картельном сговоре с участием бизнесмена Шатило одну из статей обвинения

Служители Фемиды не увидели в действиях предпринимателя и других фигурантов коммерческого подкупа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд должен огласить приговор по делу о картельном сговоре 31 июляСуд должен огласить приговор по делу о картельном сговоре 31 июляФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В среду, 31 июля, в Самарском районном суде должны огласить приговор по делу о картельном сговоре в сфере здравоохранения. Фигурантами по нему проходят семь человек: директор ООО «Современные медицинские технологии» Сергей Шатило и два его сотрудника: Алексей Санкеев и Алексей Бондаренок, руководитель операционного подразделения ООО «ДжиИ» Наталья Середавина и ее сотрудница Елена Львова, бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян и руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения регионального минздрава Максим Колобков.

В зависимости от роли каждого им вменяли ограничение конкуренции, превышение должностных полномочий и коммерческий подкуп. Однако суд исключил коммерческий подкуп, в котором обвинялись пятеро подсудимых, пишет Волга Ньюс. Ранее гособвинение запросило для большинства из них реальные сроки, а для двоих — условные сроки. Огласить приговор должны до конца рабочего дня.

Напомним, следствие считает, что Шатило и его заместитель заключили между с ООО «ЦЭХ – Здоровье» соглашение, которое ограничивало конкуренцию. По нему «ЦЭХ – Здоровье» не должно было участвовать в электронном аукционе на ремонт дорогого медицинского оборудования регионального минздрава. В итоге аукцион выиграло ООО «СМТ». После этого Шатило заключил госконтракт с 23-я учреждениями здравоохранения Самарской области на общую сумму больше 768 млн рублей. При этом начальная сумма контракта составляла 772 млн рублей, то есть снижение стоимости было незначительное. Отметим, что все подсудимые факт сговора отрицают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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