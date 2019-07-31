2019-07-31T15:10:55+03:00
Общество

В Самарской области качество региональных трасс проверят передвижные лаборатории

Все автолаборатории оснащены лазерными датчиками, видеокамерами и датчиками GPS-навигации
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Самарской области на трассы выпустили передвижные дорожные лаборатории. Они займутся проверкой дорог на соответствие нормативным требованиям. До конца года эти автолаборатории должны обследовать более 7 тысяч км региональных трасс. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Лаборатории будут измерять поперечную и продольную ровность, геометрию, сцепные качества асфальтобетона, прочность дороги. Они оснащены лазерными датчиками, видеокамерами и датчиками GPS-навигации, что позволяет получить точные координаты и наглядное видео автомобильной дороги. Все это будет отправляться в единый банк данных, - рассказал инженер лаборатории Никита Александров.

По словам специалистов регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, данные, полученные передвижными лабораториями, будут учитываться при составлении перечня ремонта дорог. Также эту информацию смогут использовать проектные организации для выбора наиболее оптимальных решений. Кроме того, в дальнейшем дорожные лаборатории будут использоваться при приемке дорог после ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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