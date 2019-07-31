Подвыпивший самарец отобрал у 11-летнего мальчика пневматический пистолет и расстрелял мешающую пешеходам «Шкоду»

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-31T15:41:56+03:00

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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом 30-летний местный житель, который расстрелял из пневматического пистолета «Шкоду» его 39-летнего соседа, давно мозолившей ему глаза.

- Преступление произошло на Московском шоссе 13 марта этого года. Мужчина припарковал иномарку возле дома родителей еще в январе и с тех пор не пользовался ею. В один из дней он заметил, что его машина испещрена отверстиями от пулек. Повреждены оказались двери, лобовое стекло и окно со стороны водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские, проведя поквартирный обход дома, обнаружили похожую пульку в комнате 11-летнего мальчика. Ребенок рассказал, что нашел пистолет на улице, но по машине он не стрелял. В дальнейшем выяснилось, что преступление совершил 30-летний мужчина. Он взял пистолет у мальчика и расстрелял машину с балкона. Перед этим он распивал спиртные напитки с другом.

- Мужчину возмутил тот факт, что автомобиль расположен так, что мешает проходу людей. Он решил, что хозяина нужно проучить, чтобы больше не парковался там. Мужчина убедился, что во дворе нет людей, и расстрелял иномарку. Он сделал не менее 40-50 выстрелов, - рассказали полицейские.

Сумма ущерба составила 49 тысяч рублей. Хозяин «Шкоды» восстановил ее на личные средства. Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и передали его на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU