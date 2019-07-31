Легкоатлеты из Самарской области завоевали 6 медалей на чемпионате России

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-31T16:13:42+03:00

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Самарские спортсмены приняли участие в 100-м чемпионате России по легкой атлетике, который прошел в Чебоксарах. По итогам соревнований представители Самарской области завоевали 6 медалей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Чемпионат России – это главный старт сезона. 6 наград – отличный результат для самарских спортсменов, один из лучших за последние годы. Некоторые наши ребята претендуют на поездку на чемпионат мира, который в сентябре стартует в Катаре, – заявил руководитель федерации легкой атлетики Самарской области Александр Казмерчук.

Так, самарцы отличились в беге, в тройном прыжке, в метании молота и толкании ядра. Александр Буяновский завоевал «золото» в беге на 400 метров. Анастасия Николаева выиграла золотую награду в беге на 100 метров с барьерами. Валерия Андреева в беге на 400 м с барьерами получила серебряную награду. Медали того же достоинства завоевали Александр Юрченко (тройной прыжок), Анна Авдеева (толкание ядра) и Софья Палкина (метание молота).

ИСТОЧНИК KP.RU