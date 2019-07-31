2019-07-31T16:13:42+03:00
Спорт

Легкоатлеты из Самарской области завоевали 6 медалей на чемпионате России

Спортсмены отличились в беге, тройном прыжке, толкании ядра и метании молота
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
Изменить размер текста:

Самарские спортсмены приняли участие в 100-м чемпионате России по легкой атлетике, который прошел в Чебоксарах. По итогам соревнований представители Самарской области завоевали 6 медалей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Чемпионат России – это главный старт сезона. 6 наград – отличный результат для самарских спортсменов, один из лучших за последние годы. Некоторые наши ребята претендуют на поездку на чемпионат мира, который в сентябре стартует в Катаре, – заявил руководитель федерации легкой атлетики Самарской области Александр Казмерчук.

Так, самарцы отличились в беге, в тройном прыжке, в метании молота и толкании ядра. Александр Буяновский завоевал «золото» в беге на 400 метров. Анастасия Николаева выиграла золотую награду в беге на 100 метров с барьерами. Валерия Андреева в беге на 400 м с барьерами получила серебряную награду. Медали того же достоинства завоевали Александр Юрченко (тройной прыжок), Анна Авдеева (толкание ядра) и Софья Палкина (метание молота).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарская ракета «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-12»
Возле Кинеля «Нива» опрокинулась посреди дороги после столкновения с «четырнадцатой»
Подвыпивший самарец отобрал у 11-летнего мальчика пневматический пистолет и расстрелял мешающую пешеходам «Шкоду»
В Самарской области качество региональных трасс проверят передвижные лаборатории
В Самарской области браконьера приговорили к 5 месяцам исправительных работ за вылов раков и рыбы
В Самаре суд исключил из дела о картельном сговоре с участием бизнесмена Шатило одну из статей обвинения
В Сызрани 15 квартир арестовали за «световой» долг в 20 млн рублей
В Самаре прокуратура нашла сайт, на котором людям предлагали вступать в брак ради гражданства
В Самаре Suzuki и «Калина» не поделили перекресток: пострадали два человека
Появились фото с места столкновения «КамАЗа» и электровоза в Самарской области
В Тольятти 135 жильцам дома вернули переплаченные за отопление деньги
Самарский художник показал на стене высотки «Сотворение обывателя»
Более 1000 потребителей Самарагорэнергосбыта ежеквартально остаются без света
В Самаре установят арт-объект «Кошка-хвост-трубой»
В Нижнем Новгороде ищут грабителя с татуировкой дракона
Трюки на мотоцикле у стадиона: в Самару приехала знаменитая девушка-каскадер Дарья Харченко
Двое самарцев залезли через окно в квартиру на втором этаже и обчистили ее
«Крылья Советов» и «Жигулевское пиво» станут партнерами
В Самаре ищут актеров для съемки фильма о перевале Дятлова «Тайна горы мертвецов»