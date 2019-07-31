Самарская ракета «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-12»

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-31T16:32:01+03:00

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Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур. Ее запуск вместе с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12» прошел в среду, 31 июля, в 15:10 по московскому времени.

- Двигатели первой и второй ступеней РД-107А/РД-108А ракеты, которые были произведены ПАО «Кузнецов» в Самаре, отработали успешно, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Как уточнили в госкорпорации «Роскосмос», самарская ракета «Союз-2.1а» уже успешно вывела грузовой корабль на орбиту. Его стыковка с Международной космической станцией по «сверхкороткой» схеме, которая предполагает два витка вокруг Земли, намечена на 18:35 по московскому времени. «Прогресс МС-12» должен доставить на МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива, 420 кг воды и 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека — научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами питания, одежда, медикаменты и средства личной гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU