В Нижнем Новгороде пенсионерку на поминках мужа ограбил случайный гость
В Нижнем Новгороде обокрали пенсионерку после поминок мужа. 64-летняя женщина, вернувшись с похорон отца подруги, решила помянуть своего покойного мужа и отправилась в кафе на Заречный бульвар, где обычно собирался с друзьями ее супруг. Найти приятелей мужа женщина не смогла, зато решила напиться сама.
- Во время опроса потерпевшей она заявила, что решила выпить сама и угостить присутствующих. Когда пенсионерка напилась, она начала звать всех к себе в гости. Приглашение принял молодой человек, представившийся Юрием. Парню на вид было 25 лет, - рассказал корреспонденту сайта samara.kp.ru собственный источник.
Дома женщина пошла за котом, упала и уснула, а когда проснулась, обнаружила, что у нее пропали золотые серьги с турмалином, 4 500 рублей и сотовый телефон. Ущерб женщина оценила в 16 500 рублей.
Сейчас злоумышленника ищут полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU