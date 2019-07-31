Жители 5-ой просеки в Самаре пожаловались на сброс мусора в озеро

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-31T16:55:41+03:00

По словам горожан, строительные отходы в овраг к водоему сдвигает спецтехника

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Жители 5-ой просеки в Самаре обратились к главе Октябрьского района Александру Кузнецову с просьбой посодействовать в уборке кучи глины и мусора. На недобросовестного подрядчика они пожаловались еще в конце июня, но техника туда приехала только в среду, 31 июля.

- Уборку месяц ждем. Надоело смотреть на этот срам! - написали в Твиттере самарцы.

Глава Октябрьского района заявил, что знает, кто навалил кучи мусора на дорогу, и пообещал привлечь виновника к ответственности.

- Недавно собирались на месте с департаментом городского хозяйства и экологии и подрядчиком. Составили протокол, - отметил Александр Кузнецов.

Сегодня на 5-ую просеку приехали «КамАЗы» и погрузчик. Спецтехника должна была убрать весь мусор, но горожане заметили, что они просто начали ссыпать все в овраг к озеру. В администрации Октябрьского района самарцев заверили, что «все будет вывезено».

ИСТОЧНИК KP.RU