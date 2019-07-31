2019-07-31T17:49:05+03:00
Общество

В трех пострадавших от пожара на Волгина домах было прописано 29 человек

В них были прописаны 29 человек и все из них сейчас смогли разместиться у родственников
Айна УТИБАЕВА
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Дома сгорели практически полностьюДома сгорели практически полностьюФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Стало известно, что от пожара на Волгина 30 июля в Самаре пострадали восемь зданий. Из них три капитальные - офисное здание, два жилых дома и надворные постройки. Прописано здесь было 29 человек, сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области.

- Официальной информации о том, что в одном из домов было общежитие, нет, - объяснили в ведомстве.

Все люди разместились у родственников, помощь властей им не понадобилась.

- По информации администрации Железнодорожного района от пункта временного размещения погорельцы отказались. Завтра проведут встречу с собственниками домов № 17 и 19 по ул. Волгина, где будут даны исчерпывающие разъяснения о положенных им мерах социальной поддержки, - сообщили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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