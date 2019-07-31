2019-07-31T19:55:48+03:00
Общество

Клубу доход, болельщикам комфорт: топ-менеджер Крыльев Советов поддержал идею возврата пива на стадионы

Напомним, что немногим раньше с поддержкой инициативы выступило и руководство клуба "Спартак"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре поддержали идею о продаже пива на стадионахВ Самаре поддержали идею о продаже пива на стадионах
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Топ-менеджер самарского клуба "Крылья Советов" положительно высказался об идее вернуть пиво на стадионы в играх РПЛ. Игорь Поваров отметил, что это хорошо и для болельщиков, и для клубов.

- Я считаю, что деликатное умеренное потребление пива скрасит матч, даст дополнительный доход клубу. Мы сможем порадовать болельщиков как интересной игрой так и большим комфортом. Этот напиток носит ярко выраженную направленность на болельщиков. Поэтому я за, и думаю что все футбольные клубы "за", - отметил Игорь Поваров.

Согласен с таким мнением и глава Жигулевского пива - бренда, который стал титульным партнером клуба. Юрий Супрунов напомнил, что во время ЧМ 2018 сформировалась культура потребления пива, в том числе и на трибунах. И это не привело к беспорядкам и тому подобному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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