Сильнейшие IT-специалисты могут приехать в Тольятти

СЕГОДНЯ 20:56 2019-07-31T21:15:09+03:00

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Во вторник, 30 июля технопарк «Жигулевская долина» посетила председатель правления АРПП «Отечественный софт», генеральный директор группы компаний «InfoWatch» Наталья Касперская.

Бизнес леди оценила техно парк и отметила, что для любой технологической компании главной движущей силой являются люди, а потому важно создавать комфортные условия для их работы и жизни.

— Программисты – это люди, чей возраст зачастую не превышает и 35 лет. Вопрос жилья для молодых кадров очень актуален. Сегодня конкуренция на грамотных специалистов очень велика, а потому наличие в Самарском регионе льготных условий по ипотечному кредитованию станет весомым аргументом для того чтобы развивать бизнес именно здесь. Мы обязательно донесем эту информацию до членов ассоциации РПП «Отечественный софт», — заявила Наталья Касперская.

Итогом визита стало подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве технопарка с Ассоциацией разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и творческим содружеством «Ренессанс Экспо». Подписи под документом поставили первые лица организаций Наталья Касперская, Александр Сергиенко и Наталья Иванова. Благодаря этому договору будут проходить совместные мероприятия и воплощаться в жизнь инновационные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU