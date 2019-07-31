Миодраг Божович: «Сейчас Никита Чернов игрок «Крыльев». Думаю, ему будет психологически полегче»
Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал трансфер 23-летнего защитника Никиты Чернова из ЦСКА.
- Никита Чернов привлекался в сборную России, это о многом говорит. Мы его знаем, смотрели. Надеемся, что в Самаре он раскроется. Сейчас Никита - игрок «Крыльев Советов». Я думаю, сейчас ему будет психологически полегче, - передает слова Божовича корреспондент «КП-Самара».
Напомним, Никита Чернов с 2014 года выступал за ЦСКА. Однако за «армейцев» он сыграл только в 11 матчах. Два сезона защитник провел в аренде в «Енисее» и «Урале».
В сборную России Чернов получил вызов в 2015 году, когда еще не сыграл ни одного матча в Премьер-лиге. Его вызвал Фабио Капелло. На матч отборочного турнира Евро-2016 с Белоруссией защитник вышел в стартовом составе, а в игре с Австрией вышел на замену на 9 минуте.
ИСТОЧНИК KP.RU