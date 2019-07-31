2019-07-31T22:39:11+03:00
Происшествия

Спустя три дня спасатели нашли тело мужчины, который пропал после поездки на гидроцикле

Мужчина был без спасательного жилета, а поиски усложняла погода
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото сайта ПСС Самарской областиФото сайта ПСС Самарской области
Изменить размер текста:

В среду, 31 июля спасателям удалось обнаружить тело мужчины, который пропал после ЧП с гидроциклом в районе Сызрани.

Напомним, на пульт оперативного дежурного 28 июля поступило сообщение о том, что напротив Сызрани в Застенной Воложке перевернулся гидроцикл с тремя людьми на борту.

- По предварительным данным 34-летний водитель гидроцикла пренебрег правилами безопасности на воде. Мужчина решил переправится в шторм без спасательного жилета с пассажиром и ребёнком на борту, - рассказали в пресс-службе ПСС Самарской области. - Гидроцикл от удара о высокую волну перевернуло в 500 метрах от берега напротив с. Бестужевка.

В итоге ЧП в воде оказались все трое, но на мужчине и одиннадцатилетнем ребёнке были спасательные жилеты. Им подняли из воды очевидцы на проходящей мимо яхте. А вот водитель гидроцикла ушел под воду.

Работу спасателей на месте осложнял шторм. Мужчину искали три дня, но результата не было.

- 31 июля в полицию Сызрани обратились очевидцы, они сообщили, что напротив п. Новокашпирский на фарватере видят тело утонувшего человека, - сообщили в ПСС. - Дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Сызрань были направлены к указанному месту.

Тело мужчины доставили на Сызранскую спасательную станцию, где родственники опознали пропавшего водителя гидроцикла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
120 литров ароматной ухи ждут гостей фестиваля «Рыба – Раки»
Миодраг Божович: «Сейчас Никита Чернов игрок «Крыльев». Думаю, ему будет психологически полегче»
Вместо машин велосипеды? В Самаре из-за велосоревнований перекроют дороги
Сильнейшие IT-специалисты могут приехать в Тольятти
Клубу доход, болельщикам комфорт: топ-менеджер Крыльев Советов поддержал идею возврата пива на стадионы
«Шутки закончились»: в федеральном ФАС считают показательными приговоры самарскому экс-замминстра и бизнесмену
«Итальянская забастовка» в Тольятти приостановлена
В трех пострадавших от пожара на Волгина домах было прописано 29 человек
Бизнесмен Шатило и бывший замминистра здравоохранения региона Навасардян получили реальные сроки
Жители 5-ой просеки в Самаре пожаловались на сброс мусора в озеро
В Нижнем Новгороде пенсионерку на поминках мужа ограбил случайный гость