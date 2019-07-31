Спустя три дня спасатели нашли тело мужчины, который пропал после поездки на гидроцикле

СЕГОДНЯ 22:39 2019-07-31T22:39:11+03:00

Мужчина был без спасательного жилета, а поиски усложняла погода

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В среду, 31 июля спасателям удалось обнаружить тело мужчины, который пропал после ЧП с гидроциклом в районе Сызрани.

Напомним, на пульт оперативного дежурного 28 июля поступило сообщение о том, что напротив Сызрани в Застенной Воложке перевернулся гидроцикл с тремя людьми на борту.

- По предварительным данным 34-летний водитель гидроцикла пренебрег правилами безопасности на воде. Мужчина решил переправится в шторм без спасательного жилета с пассажиром и ребёнком на борту, - рассказали в пресс-службе ПСС Самарской области. - Гидроцикл от удара о высокую волну перевернуло в 500 метрах от берега напротив с. Бестужевка.

В итоге ЧП в воде оказались все трое, но на мужчине и одиннадцатилетнем ребёнке были спасательные жилеты. Им подняли из воды очевидцы на проходящей мимо яхте. А вот водитель гидроцикла ушел под воду.

Работу спасателей на месте осложнял шторм. Мужчину искали три дня, но результата не было.

- 31 июля в полицию Сызрани обратились очевидцы, они сообщили, что напротив п. Новокашпирский на фарватере видят тело утонувшего человека, - сообщили в ПСС. - Дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда города Сызрань были направлены к указанному месту.

Тело мужчины доставили на Сызранскую спасательную станцию, где родственники опознали пропавшего водителя гидроцикла.

ИСТОЧНИК KP.RU