Ограждение и знаки не помогли: в Новокуйбышевске «Мазда» улетела в раскопанную коммунальщиками яму

СЕГОДНЯ 08:21 2019-08-01T08:21:51+03:00

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В ночь на четверг, 1 августа, в Новокуйбышевске произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Там на улице Уваровского в районе пересечения с улицей Дзержинского упал в яму автомобиль «Мазда». Самое интересное, что на проезжей части не образовался внезапный провал, это была работа местных коммунальщиков. Видимо, они проводили раскопки ради ремонта сетей и даже выставили там ограждения и знаки, но водитель иномарки их либо проигнорировал, либо попусту не заметил.

как водитель не заметил знаки и ограждения, остается загадкойФото: vk.com

- Супер «ездец»! Там ограждения и знаки были! Как можно было их не увидеть?! - недоумевают в соцсетях жители Новокуйбышевска.

Отметим, что машина почти полностью ухнула в яму. На поверхности остались только задние колеса. «Мордой» же иномарка уткнулась в дно разрытого котлована. Водителя рядом с авто не наблюдается.

ИСТОЧНИК KP.RU