В Кинельском районе силовики нашли «террористов» и обезвредили их

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-01T08:46:23+03:00

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В Самарской области 30-31 июля прошло учение, в котором приняли участие сотрудники ФСБ, полиции, МЧС, Росгвардии, УФСИН и бригады специального назначения ЦВО. Проводилось оно на территории Кинельского и Волжского районов и было направлено на отработку мероприятий при террористической опасности.

- В ходе учения условно был введен высокий (желтый) уровень опасности. В его рамках представители различных ведомств отработали меры по усилению защиты, а также по установлению и пресечению деятельности лиц, планирующих подготовку террористических актов, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в оперативном штабе Самарской области.

Также участники учений отработали реагирование на возникновение угрозы и совершение преступлений с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств на объектах железнодорожного и автомобильного транспорта, минобороны РФ и УФСИН. Кроме того, силовики нашли и обезвредили условных преступников на территории Кинельского района. Как отмечают в оперативном штабе, все структуры успешно выполнили поставленные задачи и показали высокий уровень подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU