Житель Жигулевска пригласил к себе в гости девушку, уснул и остался без телевизора

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-01T09:00:26+03:00

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Недавно житель Жигулевска стал жертвой женского коварства. Он пригласил к себе в гости даму, а та на утро оставила его без телевизора. Сначала мужчина хотел решить вопрос мирным путем, но потом, устав ждать обещанного возвращения техники, пошел в полицию.

- 48-летний житель Жигулевска рассказал, что телевизор стоимостью 30 тысяч рублей пропал после визита к нему домой знакомой. В какой-то момент мужчина уснул, а его гостья забрала технику и скрылась. Потом он связался с девушкой и та пообещала вернуть телевизор, но так этого и не сделала, - рассказали полицейские.

Полицейские нашли злоумышленницу в Тольятти и задержали ее. Ею оказалась безработная 25-летняя жительница Ставропольского района. Она созналась в содеянном. Она рассказала, что похищенный телевизор она сдала в ломбард, а деньги потратила на личные нужды. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU