Молодые футболисты Голенков, Киселев и Овсянников продлили контракты с «Крыльями Советов»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-01T09:24:51+03:00

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20-летние футболисты «Крыльев Советов» Богдан Овсянников, Геннадий Киселев и Егор Голенков продлили контракты с самарским клубов. Новые соглашения рассчитаны на 2 года, сообщает пресс-служба «КС».

- Все игроки являются воспитанниками тольяттинской Академии имени Коноплева, успешно выступали за молодежный состав «Крыльев» и в данный момент работают с основным составом. Также стоит добавить, что полузащитник Геннадий Киселев и форвард Егор Голенков успели дебютировать за главную команду «Крыльев Советов», а голкипер Богдан Овсянников постоянно попадает в заявку на матчи «Крыльев», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, следующий матч «Крылья» проведут 3 августа на «Самара Арене» против «Локомотива».

ИСТОЧНИК KP.RU