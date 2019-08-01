Экс-футболист «Крыльев Советов» Павел Яковлев перешел в воронежский «Факел»
Бывший футболист «Крыльев Советов» Павел Яковлев продолжит карьеру в ФНЛ. Нападающий подписал контракт с воронежским «Факелом», сообщает официальный сайт клуба.
- Контракт с нашим клубом подписал нападающий Павел Яковлев. Павел известен по своим выступлениям в московском «Спартаке» и молодежной сборной России, - говорится в сообщении.
Яковлеву 28 лет. В «Крылья Советов» он приходил четыре раза – в 2010, 2011, 2015 и 2018 годах. В прошлом сезоне форвард отыграл за самарцев 17 матчей и отметился 1 забитым мячом. Летом 2019 года контракт Яковлева с «КС» закончился, клуб не стал продлевать соглашение.
Воронежский «Факел» после 5 туров идет на предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU