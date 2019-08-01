Экс-футболист «Крыльев Советов» Павел Яковлев перешел в воронежский «Факел»

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-01T09:40:02+03:00

В «Крылья Советов» Яковлев приходил четыре раза – в 2010, 2011, 2015 и 2018 годах. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Бывший футболист «Крыльев Советов» Павел Яковлев продолжит карьеру в ФНЛ. Нападающий подписал контракт с воронежским «Факелом», сообщает официальный сайт клуба.

- Контракт с нашим клубом подписал нападающий Павел Яковлев. Павел известен по своим выступлениям в московском «Спартаке» и молодежной сборной России, - говорится в сообщении.

Яковлеву 28 лет. В «Крылья Советов» он приходил четыре раза – в 2010, 2011, 2015 и 2018 годах. В прошлом сезоне форвард отыграл за самарцев 17 матчей и отметился 1 забитым мячом. Летом 2019 года контракт Яковлева с «КС» закончился, клуб не стал продлевать соглашение.

Воронежский «Факел» после 5 туров идет на предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU