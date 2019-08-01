Сильный дождь и ветер будут бушевать в Самарской области до вечера
В Самарской области объявили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным Приволжского УГМС, до 19 часов четверга, 1 августа, в регионе будет идти дождь, местами сильный, а также ожидается северо-западный ветер 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.
В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывают жителей региона по возможности не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не ходить и не стоять около стен домов, рекламных щитов, недостроев, деревьев, ЛЭП, остановок общественного транспорта.
Автомобилистам сотрудники МЧС советуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Если непогода застанет за рулем, то водителей призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения.
ИСТОЧНИК KP.RU