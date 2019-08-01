Сильный дождь и ветер будут бушевать в Самарской области до вечера

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-01T09:52:21+03:00

Без зонтика на улицу лучше не выходить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей региона призывают быть осторожнее на улице и по возможности не выходить из дома

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В Самарской области объявили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По данным Приволжского УГМС, до 19 часов четверга, 1 августа, в регионе будет идти дождь, местами сильный, а также ожидается северо-западный ветер 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывают жителей региона по возможности не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не ходить и не стоять около стен домов, рекламных щитов, недостроев, деревьев, ЛЭП, остановок общественного транспорта.

Автомобилистам сотрудники МЧС советуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Если непогода застанет за рулем, то водителей призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU