2019-08-01T10:29:16+03:00
Спорт

Мини-футбольное «Динамо Самара» подписало контракт с Павлом Симаковым

Ранее футболист выступал за клуб на правах аренды
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Павел Симаков. Фото: МФК «Динамо Самара».Павел Симаков. Фото: МФК «Динамо Самара».
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МФК «Динамо Самара» продолжает готовиться к предстоящему сезону в Суперлиге. На днях мини-футбольный клуб подписал Павла Симакова, который в сезоне 2018/2019 играл за волжан на правах аренды. Футболист принадлежал клубу «КПРФ».

- В прошедшем чемпионате Суперлиги Павел участвовал во всех 36 матчах, провёл на площадке 795 минут и забил 17 голов. Также он не пропустил ни одной игры в плей-офф, где отметился двумя забитыми мячами. Павел продолжит выступать за наш клуб под номером «11», - рассказали в пресс-службе «Динамо Самара».

Напомним, также волжане подписали еще одного футболиста, который принадлежал «КПРФ», но прошлый сезон провел в аренде в «Динамо Самара» - Владимира Саносяна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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