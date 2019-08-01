Самарчанку, попавшуюся на "проверочной закупке" с героином, отправили в колонию на 4 года

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-01T10:58:34+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в Промышленном районном суде огласили приговор в отношении 36-летней Елены Яковлевой. Ее признали виновной в сбыте наркотических средств.

- В ходе судебного следствия установлено, что 19 февраля около входной двери в квартиру дома на улице Воронежской она за 1500 рублей передала 0,52 грамма героина местному жителю. Последний действовал в рамках оперативного эксперимента "Проверочная закупка", - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района, сотрудники которой представляли сторону обвинения.

В суде Елена признала свою вину и раскаялась. Служители Фемиды приговорили ее к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание женщина должна в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU