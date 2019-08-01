2019-08-01T11:09:02+03:00
Общество

Сотрудники регионального Управления ГИБДД заставили участников форума “IВолга 2.0” заплакать

В предпоследний день форума они провели краш-курс по профилактике дорожно-транспортного травматизма
Евгения ВАСИНА
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А в за безопасное дорожное движение?А в за безопасное дорожное движение?Фото: Евгения ВАСИНА
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С шутками и смехом участники форума “IВолга” зашли в шатер на встречу с сотрудниками регионального Управления ГИБДД, а вот вышли с заплаканными глазами и четким понимаем того, что пьяным за руль садится нельзя.

- Наше мероприятие с одной стороны хорошее, с другой стороны трагичное. Безопасность дорожного движения о котором мы говорили, это то, от чего зависит наше будущее. Мы все участники движения: пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты, автомобилисты, - отметил временно исполняющий обязанности руководителя управления ГИБДД Игорь Бобров. - Мы показали несколько фильмов, из которых каждый что-то для себя подчеркнул.

Ролики были посвящены крупным авариям, которые произошли по вине пьяных водителей. Кроме того, участникам встречи показали исповедь одного из виновников ДТП и обращение мужчины, который потерял жену после того, как в их машину врезался пьяный водитель.

- Есть две стороны: виновники и пострадавшие, но есть еще одна сторона - очевидцы, которые могут помочь пострадавшим в первые минуты трагедии. Очень вас прошу научиться оказывать первую помощь, которая может помочь спасти жизнь. При ДТП счет идет на минуты, - обратился к собравшимся врач городской станции "скорой помощи" Станислав Глазков.

Доводы специалистов были настолько убедительными, что, кажется, никто из присутствующих на встрече никогда не захочет управлять машиной пьяным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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