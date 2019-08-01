Самарец поругался с женщиной из-за места в самолете и нарвался на штраф

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-01T13:01:00+03:00

Мужчина матерился на борту самолета и не реагировал на замечания Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Мужчина хотел сесть рядом со знакомым, но дама оказалась против

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Недавно на борту самолета «Москва — Самара» произошел небольшой дебош. Устроил его 48-летний житель Самарской области. Поводом этому стало нежелание одной из пассажирок пересесть на другое место.

- У мужчины возник словесный конфликт с женщиной, сидящей на соседнем с ним месте. Произошел он из-за того, что пассажир хотел лететь рядом со своим знакомым. В итоге мужчина начал нецензурно выражаться, размахивать руками, игнорируя замечания и проявляя неуважение к обществу, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Капитан судна вызвал на борт полицейских. Они задержали агрессивного мужчину, а потом составили в отношении него административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». На нарушителя наложили штраф в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU